De Jong blijft groot vraagteken bij Ajax

„De Jong maakt wel progressie. Of dat snel genoeg gaat voor morgenavond moeten we bekijken”, aldus trainer Erik ten Hag aan de vooravond van het treffen tegen de Zuid-Duitsers.

Spits

Wie er in de spits staat tegen Bayern, dat werd tijdens de persconferentie nog niet duidelijk. „Dolberg zit er steeds dichter tegenaan om negentig minuten te spelen”, aldus Ten Hag. „Maar hij heeft in een heel kort tijdsbestek een aantal helften gespeeld en zelfs een keer zeventig minuten meegedaan. Wie een betere optie is tegen Bayern? Dat hangt samen met de rest van het team. Ze moeten beiden op een andere manier bediend worden.”

Bayern blijft topfavoriet

„Bayern is topfavoriet in de groep. Dat is duidelijk”, aldus Ten Hag. „Dat is vooraf ook al gezegd. Dat zijn ze nog steeds ook als ze twee mindere resultaten hebben. Dan zijn ze misschien nog wel gevaarlijker. Ik ken de mentaliteit hier een beetje. Als de druk wordt opgevoerd, dan kan dit team juist tot grote hoogte stijgen.” Ten Hag werkte van 2013 tot 2015 bij Bayern, waar hij het beloftenelftal onder zijn hoede had.

Ajax begon de groepsfase van het Europese bekertoernooi twee weken geleden met winst op AEK Athene (3-0). Bayern München won met 2-0 bij Benfica.