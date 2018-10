Tadic: ’Moeilijk in te schatten of we kans maken’

Bekijk ook: De Jong blijft groot vraagteken bij Ajax

„Dit zijn fantastische wedstrijden om te spelen. Iedereen is blij dat we ons gekwalificeerd hebben”, zei nummer 10 van Ajax op de persconferentie. „Van tevoren is het moeilijk om te zeggen of we kans maken. Bayern is natuurlijk de favoriet. Het is één van de beste teams ter wereld. Zij doen mee om de overwinning van de Champions League.”

„Maar als we dicht bij onze filosofie blijven maken we een kans”, vervolgt de Serviër. „Ik verwacht een hele zware wedstrijd. We moeten er vanaf minuut één bovenop duiken. We willen elke wedstrijd winnen, ook morgen tegen Bayern."

Dusan Tadic nam plaats naast trainer Erik ten Hag op de persconferentie. Ⓒ REUTERS

Bekijk ook: Stroomstoring op Schiphol treft ook Ajax

De reis naar München verliep niet voorspoedig. Door een stroomstoring op Schiphol kwam de selectie laat aan in Zuid-Duitsland. „Dat moeten we nu achter ons zien te laten”, reageert Tadic. „Er is nog genoeg tijd om uit te rusten en ons voor te bereiden op de wedstrijd. Maar ik hoop dat het nooit meer gebeurd.”