Bondscoach Lippi wil weg uit China

,,Ik wil graag terug naar huis'', liet de zeventigjarige trainer weten op de Italiaanse radio. ,,Ik heb in China een contract dat op 31 januari 2019 eindigt. Daarna zal ik China waarschijnlijk verlaten.''

Lippi moet met de nationale ploeg nog één opdracht uitvoeren: het toernooi om de Aziatische titel in de Verenigde Arabische Emiraten (5 januari - 1 februari).

Lippi veroverde in 2006 de titel met Italië bij het WK in Duitsland. Met Guangzhou Evergrande werd hij in China drie keer landskampioen. In 2013 won hij met zijn ploeg tevens de Aziatische Champions League. In 2014 beëindigde hij zijn trainersloopbaan, maar in oktober 2016 ging hij alsnog als bondscoach van China aan de slag.

,,Het kan goed zijn, dat dit mijn laatste baan als trainer is'', zei Lippi, die in 1996 met Juventus de Champions League en de wereldbeker won. ,,We zullen zien wat er gebeurt als ik eenmaal terug in Italië ben.''

Guus Hiddink is sinds kort coach van het olympisch elftal van China.