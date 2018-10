Parabadmintonster Hollander knokt voor primeur

Badminton staat in 2020 in Tokio voor het eerst op het programma van de Paralympische Spelen. Megan Hollander hoopt er dan bij te zijn. Om haar droom te realiseren is ze onlangs verhuisd van Hoorn naar Arnhem, waar ze op sportcentrum Papendal aan een pittig trainingsprogramma is begonnen. ,,In Hoorn trainde ik twee à drie keer per week. Nu sta ik achtmaal per week op de baan. Lichamelijk is het heel zwaar’’, aldus Hollander die ook is gestart met een mbo-opleiding business & sport.

Maar ook in mentaal opzicht maakt Hollander een moeilijke fase door. ,,Vier maanden geleden is mijn moeder aan de gevolgen van een ernstige ziekte overleden. Ik ben nu nog bezig met rouwen en verwerken. Ik mis in mijn eentje in Arnhem mijn vader, broers, zussen en vrienden. Ik heb het er moeilijk mee en getwijfeld of ik wel moest verhuizen, maar heb toch doorgezet om mijn grote doel, Tokio, te bereiken.’’

Hollander mist al sinds haar geboorte een deel van haar linkerarm. Ondanks die handicap is ze een zeer succesvolle badmintonster. Ze heeft in de voorbije jaren tien nationale titels veroverd en was in 2015 nummer drie van de wereld.

Om mee te kunnen doen aan de Paralympics, moet ze hoog staan op de wereldranglijst. ,,Ik ben nu achtste, maar om zeker te zijn van uitzending naar Japan is het beter om een paar plekken te stijgen. Dan kan door te presteren in kwalificatiewedstrijden in onder meer Dubai, Turkije, Thailand en China.’’

Die trips moet ze grotendeels zelf betalen. ,,Ik heb 3250 euro nodig om naar die toernooien te kunnen. Zonder financiële hulp gaat dat niet. Alle kleine beetjes worden door mij met liefde ontvangen. Wie 75 euro of meer doneert, krijgt van mij een clinic.’’

Ga om Megan Hollander te ondersteunen naar talentboek.nl, klik op Talenten en vul dan haar naam in het zoekveld in.

Doneer en win

Met uw donatie aan Megan Hollander maakt u kans op één van de vele prijzen uit het prijzenpakket. Zoals een paar hardloopschoenen van het bekende sportmerk New Balance. Kijk voor het Telesport prijzenoverzicht ook op talentboek.nl.