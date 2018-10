Ten Hag baalt: 'Stroomstoring, het verstoort’

De Amsterdammers liepen liep maandag voor het vertrek naar München uren vertraging op vanwege een stroomstoring op Schiphol.„Daar moet je mee omgaan. Het is niet anders. Je moet je blijven focussen op de wedstrijd”, meent Ten Hag.

Of Ajax in het vervolg eerder afreist voor een Champions League-wedstrijd, dat weet Ten Hag nog niet. ,,Deze vertraging is ergerlijk, maar we moeten er niet te veel energie aan verspillen. Dit is pure overmacht, maar we zullen het intern wel gaan bespreken."