Huntelaar: ’Geweldige ploeg, geweldige spelers’

De 35-jarige Ajacied, die seizoenen lang in de Bundesliga speelde bij Schalke 04, treft dinsdagavond Bayern München in de strijd om de Champions League.

„De club kent een stabiele opbouw. Dat zie je ook aan de resultaten en ook aan de afgelopen jaren. Maar wij hebben een zeer getalenteerde, jonge ploeg. We hebben kans om tweede te worden. Of misschien zelfs eerste als Bayern een keer een slechte dag heeft”, meent Huntelaar.

Huntelaar: „We zijn geen ploeg die alleen maar verdedigt. We willen ook altijd aanvallend spelen en iets opbouwen. Dat zit gewoon in ons spel. We stellen ons tegen Bayern ook niet alleen verdedigend in.”

Ajax begon de groepsfase van het Europese bekertoernooi twee weken geleden met winst op AEK Athene (3-0). Bayern München won met 2-0 bij Benfica.