Vitesse lang zonder Matavz

De Sloveen is gisteren met succes geopereerd in het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem en heeft naast de beenbreuk ook een beschadiging opgelopen aan de enkelbanden. De zware blessure van de topscorer komt uiterst ongelegen voor Vitesse, dat al zoveel fysieke problemen heeft, met name voorin.

Bryan Linssen (enkel) en Hilary Gong (knie) zaten al in de lappenmand en daar is nu behalve Matavz ook Roy Beerens bijgekomen. De rechtsbuiten viel uit met een enkelblessure. „Mijn enkel is helemaal dik. Als het niet meer dan een verrekking is, zou ik vrijdag of zaterdag misschien weer kunnen gaan trainen, maar dat is nu nog niet te zeggen”, aldus Beerens.