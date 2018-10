De Ligt: ’Extra centrale verdediger niet nodig’

Matthijs de Ligt in duel met Fortuna Sittard-aanvaller Lisandro Semedo. Ⓒ ANP Pro Shots

Matthijs de Ligt denkt niet dat een extra centrale verdediger bij Ajax nodig is. „,Je kunt niet op basis van één wedstrijd zeggen dat je weer iemand moet kopen. Voor PSV-Ajax heb ik daar niemand over gehoord, dus dit is een beetje de waan van de dag”, aldus De Ligt in een vraaggesprek met De Telegraaf/sport.