Ajax zonder Frenkie de Jong

Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech kunnen vanavond tegen FC Bayern München aantreden. „Die zijn fit”, zei Erik ten Hag in de Allianz Arena.

De Ligt is net terug van een lichte knieblessure, die hem tegen AEK Athene en PSV aan de kant hield, terwijl Ziyech in de slotminuut van Fortuna Sittard-Ajax (0-2) een harde tik op zijn enkel opliep. Het meespelen van Frenkie de Jong is uitgesloten.

De middenvelder ontbrak afgelopen weekend al tegen Fortuna Sittard, reisde wel met Ajax mee naar München, maar bleek gisteren tijdens de afsluitende training nog teveel last te hebben van zijn kuit.

Op het hoogste voetbalpodium zal De Jong tegen een absolute topclub niet op zeventig of tachtig procent willen spelen. En Ajax zal geen onverantwoorde risico nemen met een speler die Real Madrid al tachtig miljoen euro waard vindt. Dus zit De Jong hoogstwaarschijnlijk op de tribune en niet eens op de bank.

De verwachting is dat Ten Hag een basisplaats inruimt voor Donny van de Beek, die door de fans al hartstochtelijk werd toegezongen.