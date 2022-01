Patrick Roest doet op EK afstanden tóch mee aan ploegachtervolging, maar blijft boos

„Het mag duidelijk zijn dat ik niet meedoe omdat de bond dit van mij vraagt”, laat Roest weten. „Al zouden ze het graag anders zien, is mijn onbegrip over de selectiekeuzes onveranderd. Ik doe dit om mijn teamgenoten en sponsors niet in de steek te laten en omdat er een titel te verdedigen is.”

De schaatser van Jumbo-Visma is boos omdat hij de 1500 meter niet mag rijden op de Olympische Spelen in Peking. Bovendien hekelt hij de communicatie van schaatsbond KNSB. Om beide redenen twijfelde hij in de afgelopen dagen openlijk over zijn deelname aan de ploegenachtervolging bij de EK Afstanden.

