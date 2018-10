’Verontrustende situatie voor Nederland’

Charles van Commenée. „Er zijn heel weinig van onze sporters die je hoog in de wereldranglijsten van de jeugd terugvindt.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Hij is er niet de man naar om na 18 jaar sentimenteel te doen over zijn terugkeer bij de Nederlandse Atletiekunie. Charles van Commenée, die gisteren aan zijn nieuwe functie als hoofdcoach begon, steekt wel meteen een waarschuwende vinger op. „Het gaat nu goed met de Nederlandse atletiek, maar ik vind dat we over tien jaar ook goed moeten zijn. Het wordt nog een hele klus om dit niveau vast te houden.”