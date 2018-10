Jansen wint divisietitel met Dodgers

Zijn honkbalploeg won maandagavond de zogeheten 'tiebreaker' van Colorado Rockies met 5-2 en plaatste zich voor de play-offs van de Amerikaanse competitie MLB.

De Dodgers en Rockies moesten een extra duel om de titel spelen omdat in de westelijke divisie van de National League de Dodgers en Rockies precies gelijk waren geëindigd.

Walker Buehler was de grote man bij de Dodgers. Hij domineerde in 6 2/3 innings. Cody Bellinger en Max Muncy maakten beiden een homerun. Jansen, de 'closer' (afsluitende werper) van de ploeg uit LA, kwam in de laatste inning in actie. Hij speelde dit seizoen niet veel wedstrijden vanwege problemen met zijn hart. Maar maakte in augustus eerder dan verwacht zijn rentree. Hij laat zich waarschijnlijk na afloop van het seizoen opereren.

De Dodgers wonnen de divisietitel voor de zesde keer op rij en waren vorig seizoen verliezend finalist van de World Series.

In de centrale divisie moesten Milwaukee Brewers en Chicago Cubs ook een beslissende wedstrijd om de titel spelen. De Brewers waren met 3-1 te sterk en verzekerden zich ook van de play-offs.