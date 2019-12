Monsterzege Arsenal: Miedema bij 10(!) goals betrokken

De topscorer aller tijden van Oranje, die in 87 interlands al 69 goals maakte, werd in de 70e minuut beloond met een publiekswissel door trainer Joe Montemurro.

Miedema, afgelopen seizoen topscorer en beste speelster in Engeland, staat inmiddels alweer op tien goals in zeven competitieduels. In totaal was ze namens haar club sinds de zomer al goed voor 22 doelpunten in 14 wedstrijden.

Collega-internationals Jill Roord en Danielle van de Donk deden tegen Bristol City negentig minuten mee aan de kant van landskampioen Arsenal. Lisa Evans (twee), Leah Williamson, Jordan Nobbs en Emma Mitchell maakten de overige treffers voor The Gunners. Van de Donk verzorgde één assist.

Arsenal heeft na acht speelronden 21 punten en gaat voorlopig aan de leiding in de Women’s Super League.