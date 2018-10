’Max denkt nu iets meer na tijdens race’

De Red Bull-coureur sneed in de openingsfase van de race vanaf plek negentien als een warm mes door de boter naar de kop van het veld. Na zijn pitstop viel de Nederlander terug tot plek vijf, achter de oppermachtige Mercedessen en Ferrari’s, om uiteindelijk ook op die plek te finishen.

„Maar ik heb dit wel vaker gezien van Max, hoor”, vertelde Jos maandag in gesprek met Ziggo Sport. „Niet alleen in de Formule 1, maar ook in de Formule 3 en het karten. Hij bereidt zich gewoon heel goed voor voordat hij een inhaalactie inzet.”

Verstappen, zondag 21 jaar geworden, is in de tweede helft van het seizoen sowieso uitstekend op dreef. Volgens vader Jos heeft zijn zoon een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. „Je ziet hem gewoon progressie maken gedurende het jaar. Na Monaco heeft hij goede stappen gezet. Hij denkt nu iets meer na tijdens de races.”

„Of ik hem dat heb verteld? Ja, verschillende keren, haha. We bespreken natuurlijk alles met elkaar. Hij luistert, want we hebben afgesproken dat ik altijd mijn zegje mag doen, maar daar doet hij dan mee wat hij wil.”

In aanloop de GP van Monaco, de vijfde race van het seizoen behaalde Verstappen één podiumplaats. In het prinsdom was Red Bull-bolide oppermachtig, maar gingen de kansen van de Limburger in rook op na een ongelukje in de vrije training, waardoor hij niet kon deelnemen aan de kwalificatie. Terwijl Daniel Ricciardo de race won, moest Verstappen genoegen nemen met plek negen.

Na de race in Monaco is Verstappen werkelijk on fire. Ondanks de regelmatig haperende Renault-motor noteerde hij vijf podiumplaatsen in tien races, waaronder één zege in Oostenrijk.

Het Formule 1-circus trekt deze week naar Suzuka, waar zondag de Grand Prix van Japan op het programma staat.