De Ligt: ’Meerdere clubs passen bij me’

Ook uit tegen Bayern München maken we een goede kans, als we maar ons eigen spel durven te spelen.

,,We hebben zeker een kans. Al is die klein, want Bayern München is een heel goede ploeg met wereldsterren en een goede teamstructuur. Maar als wij ons eigen spel spelen, met hoog druk zetten, zijn er mogelijkheden, want ook Augsburg slaagde erin om hier gelijk te spelen. En voor mijn gevoel hebben wij een betere ploeg dan Augsburg. Afgelopen weekend verloren ze van Hertha, ze zijn dus niet onverslaanbaar. Daarom hebben we vertrouwen dat we bij Bayern een resultaat kunnen boeken.”

Bayern München past van alle Europese topclubs het beste bij me.

,,Als je kijkt wie daar nu al rondlopen, dan denk ik dat Bayern heel goede verdedigers heeft. Of de club bij me past, merk je pas als je er speelt. Dus daar heb ik nu nog niet echt over nagedacht. Ik denk dat er meerdere clubs bij me zouden kunnen passen. Maar op dit moment is alleen Ajax belangrijk.”

