Advocaat baalt van eigenwijze Nijhuis

„Ik ben blij dat de fout is rechtgezet en dat ik tegen NAC Breda gewoon een beroep op hem kan doen. Aan de andere kant is het waarschijnlijk wel een cruciale beslissing geweest voor het verloop van de wedstrijd”, aldus Advocaat, die zijn ploeg met een man minder een 1-0 voorsprong uit handen zag geven.

Advocaat sprong uit zijn vel toen scheidsrechter Bas Nijhuis in de tweede helft tegen FC Groningen de rode kaart toonde aan Gustafson en verzuimde op het beeldscherm de situatie terug te kijken. De FC Utrecht-trainer, die driftig het VAR-teken uitbeeldde, kreeg zelfs geel voor protesteren. „Of dat voor dat gebaar was? Nou, ik heb misschien ook nog wel wat gezegd tegen de vierde man.”

Bas Nijhuis trekt rood voor Simon Gustafson. Ⓒ ANP Pro Shots

De tuchtcommissie van de KNVB gaf Advocaat gisteren gelijk en schrapte het rood voor Gustafson. „Ik kan me voorstellen dat de eerste indruk van Nijhuis was dat het om een ernstige overtreding ging. Maar als je de kans hebt om de situatie beeld voor beeld terug te kijken, dan zie je dat het wel meeviel en dat het meer een botsing was”, aldus scheidsrechtersbaas Dick van Egmond, die van mening is dat de fout voorkomen had kunnen worden door een betere wisselwerking tussen de VAR Jeroen Manschot en Nijhuis. Hoewel de VAR aan de arbiter aangaf twijfels te hebben, zag de eigenwijze Nijhuis geen aanleiding om de beelden op de monitor te raadplegen.