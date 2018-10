Van Gaal heeft advies voor Ten Hag

„Ik vind dat er bij Ajax te veel aanvallend ingestelde spelers worden opgesteld”, aldus Van Gaal, die als speciale gast mee is naar München, in gesprek met Ajax TV.

„Dat is fantastisch tegen mindere tegenstanders, maar niet tegen toploegen. Want aanvallend ingestelde spelers nemen meer risico en verliezen daardoor vaker de bal. En dat is precies waar topclubs op wachten, om vervolgens te profiteren. Dat zag je tegen PSV. Zij wonnen, maar niet omdat ze zo fantastisch speelden hoor.”

Ajax-trainer Erik ten Hag was zelf ook actief bij Bayern München, als trainer van het tweede elftal. Ⓒ AFP

Toch geeft Van Gaal Ajax een goede kans in de Allianz Arena. „Ik acht Ajax niet kansloos, want ze hebben veel talenten en kwaliteiten. Ze kunnen ook zomaar een wereldwedstrijd spelen, want bij Bayern staat de druk momenteel vol op de ketel. Het is niet bepaald koek en ei bij de club en dat is in het voordeel van Ajax. Ik weet zelf wat er daar dan gebeurt”, stelt dee 67-jarige Van Gaal, die zelf van de zomer van 2009 tot maart 2011 actief was als trainer van de Zuid-Duitsers.

Bayern liet afgelopen week vijf punten liggen in de Bundesliga. Eerst werd in eigen huis gelijkgespeeld tegen Augsburg, waarna enkele dagen later op bezoek bij Hertha BSC werd verloren.

Toch valt en staat alles met de plannen van Ten Hag, herhaalt Van Gaal. „Hij gaat om de tactiek die hij heeft uitgedacht. Je moet niet te veel balverlies lijden op plekken waar dat niet kan. Ajax moet echt rekening houden met de kwaliteiten van Bayern. Dat is schijnbaar een vies woord in Nederland, maar ik geloof dat een trainer zijn spelers altijd in hun kracht moet laten spelen en de tegenstander juist niet.”

Mocht Ten Hag de juiste balans uiteindelijk vinden, dan denkt Van Gaal dat de tukker met Ajax nog hoge ogen kan gaan gooien. „Ik denk niet dat deze ploeg onder hoeft te doen voor bijvoorbeeld mijn elftal van 1995, dat ook heel jong was. Met jonge jongens als Patrick Kluivert, Clarence Seedorf en Marc Overmars. Die toets kunnen ze wel doorstaan. In die tijd had ik ook nog Danny Blind, Frank Rijkaard en de gebroeders De Boer, die al wat ouder waren. Je moet altijd een mix zoeken en dat heeft Ajax nu ook gedaan.”