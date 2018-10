IJzersterke Bertens op goede weg

Bertens had haar eerste partij ook al met ruime cijfers gewonnen. Maandag versloeg ze haar Roemeense angstgegner Sorana Cirstea, van wie ze nog nooit had gewonnen: 6-2, 6-0.

WTA Finals

Door haar zeges blijft deelname aan de WTA Finals een serieuze optie voor Bertens. De Westlandse is in de jacht op een plek op het lucratieve toernooi dat eind deze maand plaatsvindt in Singapore, in een spannende strijd verwikkeld met Karolina Pliskova.

De beste acht tennissters van het jaar mogen meedoen. Pliskova is over heel 2018 gezien op dit moment de nummer acht , Bertens staat vlak achter haar op plek negen.

Volgende ronde

In de volgende ronde treft Bertens de winnares van de partij tussen Katerina Siniakova en Aleksandra Krunic. Pliskova staat in de tweede ronde tegenover de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich.

Bertens, die tot dinsdag slechts één van haar vijf partijen met Flipkens had gewonnen, won dit jaar al drie toernooien: Charleston, Cincinnati en Seoul. Eerder dit jaar verloor ze van de Belgische op het gras in Rosmalen en op gravel in Neurenberg. Alleen in 2010 in Torhout boekte ze eerder een zege op Flipkens, haar dubbelpartner vorige week in Wuhan.

Top tien wereldranglijst

Door de zege in Beijing sprokkelt Bertens ook weer belangrijke punten voor de wereldranglijst. Vorig jaar, bij haar debuut in Peking, strandde de Wateringse al in de eerste ronde. Daardoor kan ze veel punten vergaren bij het sterk bezette tennistoernooi op hardcourt. De top tien lonkt en ze mag zelfs stiekem verder kijken.

De huidige nummer elf staat nu virtueel tiende. Haar concurrenten voor die tiende plaats, de Spaanse Garbiñe Muguruza en de Wit-Russische Aryna Sabalenka, spelen in de tweede ronde tegen elkaar. Theoretisch zouden de Française Caroline Garcia en de Letse Jelena Ostapenko ook een bedreiging kunnen vormen. Echter, moet een van de twee dan wel het toernooi in Peking winnen en Bertens vroegtijdig worden uitgeschakeld.