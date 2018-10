Vergeten Bayern-goal Huntelaar

Een verslaggever van de Duitse krant BILD was onlangs naar Amsterdam afgereisd voor een vraaggesprek met de voormalig Schalke 04-spits. Huntelaar scoorde voor de Duitse club aan de lopende band, maar tegen Bayern München had hij het altijd moeilijk en dat wilde de journalist de Achterhoeker nog even inwrijven. Echter: Huntelaar had een verrassing voor de reporter.

„Ik heb wél tegen Bayern gescoord, hoor”, verbeterde Huntelaar de Duitse journalist, toen die stelde dat de spits tegen Der Rekordmeister nog nooit doel trof. De verslaggever had buiten een speciaal duel gerekend.

„Met het Nederlands elftal hebben we ooit een oefenwedstrijd tegen Bayern gespeeld en toen heb ik gescoord. Maar dat was inderdaad de enige keer. In de Bundesliga is het me nooit gelukt.”

Huntelaar bewaart dan ook slechte herinneringen aan de Zuid-Duitse topclub. „Ik speelde vaak met tegenzin tegen Bayern. Het liefst was ik thuis gebleven. Leverkusen durfde nog wel eens aanvallen voor de dag te komen tegen Bayern en dat is leuk, maar als je als spits continu moet inzakken tot het middenveld word je daar niet blij van.”

Huntelaar hoopt dan ook dat Ajax dinsdag niet te verdedigend gaat spelen. Na zeven jaren Bundesliga kan ik Erik ten Hag wel wat advies geven. Niet te diep inzakken, was mijn geheime tip. Dat is voor zowel de spelers als de fans het beste.”