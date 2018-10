Maat vol voor Kramer & co

Lotto-Jumbo-schaatser Douwe de Vries was op Twitter niet mals in zijn kritiek. Hij kreeg bijval van teamgenoten Sven Kramer en Kjeld Nuis, die zijn bericht retweetten.

„De maat is een keer vol. We beginnen er elke keer weer over, maar we zien geen verbetering. Dit is geen topsportwaardig ijs. Erken het probleem, zoek de juiste mensen, desnoods expertise van andere ijsmeester(s) en doe er wat aan. Dit is Thialf-onwaardig.”

Vorige week klaagde ook tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis over het ijs in Nederlands grootste ijshal.

IJsmeester Beert Boomsma wilde toen niet kwijt wat hij precies met het ijs heeft gedaan. ,,Dat is een technisch verhaal. Dit keer is het misgegaan en dat vinden we heel vervelend.”

Het ijs zou vervolgens zijn hersteld, maar daar is volgens de schaatsers dus niets van terecht gekomen.