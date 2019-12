Vrouw verslaat man op WK darts: ’Wat een dag voor de sport!’

Fallon Sherrock kan het bijna niet geloven dat ze met haar overwinning op Ted Evetts dartgeschiedenis heeft geschreven. Ⓒ PDC

Fallon Sherrock heeft met haar historische zege op het WK darts het nodige los gemaakt. De 25-jarige blonde verschijning slaagde er als eerste vrouw ooit in om op het hoogste podium een man te verslaan. Die prestatie maakte Sherrock in één klap trending op Twitter. De drieduizend toeschouwers in Alexandra Palace gingen dinsdagavond rond de klok van elf uur ’s avonds volledig uit hun dak en zongen haar onophoudelijk toe. „We love you Sherrock, we do!”