Invalster Vivianne Miedema scoort voor Arsenal in Champions League

De Londenaren wonnen met 3-0. Oranje-international Miedema kwam na een uur spelen in het veld en nam in de 88e minuut de 3-0 voor haar rekening.

Arsenal won vorige week in Denemarken al met 5-1 en heeft in groep C na vier duels 9 punten. Koploper FC Barcelona won met 5-0 van Hoffenheim en staat op 12 punten. Hoffenheim heeft 3 punten en HB Køge is nog puntloos. De eerste twee teams kwalificeren zich voor de kwartfinales. FC Barcelona is al zeker van een plek bij de laatste acht.