Hollandse dartsavond in World Grand Prix

Raymond van Barneveld moet zien af te rekenen met Dave Chisnall, terwijl Michael van Gerwen het opneemt tegen Darren Webster.

Jeffrey de Zwaan kan zijn borst natmaken, hij treft Gary Anderson. Ook Ron Meulenkamp weet dat hij aan de bak moet. In de persoon van Daryl Gurney treft hij een geduchte tegestander.

Jermaine Wattimena komt woensdag in actie in de tweede ronde, die over twee avonden is uitgesmeerd. Hij versloeg maandag Mervyn King en ontmoet nu Peter Wright.

Rob Cross is er niet meer bij. De wereldkampioen werd uitgeschakeld door veteraan Steve Beaton, die met 2-0 te sterk was.

Danny Noppert vond maandag eveneens zijn Waterloo. De Nederlander, die afgelopen weekeind zijn eerste PDC-toernooi won, ging in een tumulteus duel met Gerwyn Price met 2-0 onderuit.

Programma dinsdag (tweede ronde)

Dave Chisnall - Raymond van Barneveld

Gary Anderson - Jeffrey de Zwaan

Daryl Gurney - Ron Meulenkamp

Michael van Gerwen - Darren Webster

Programma woensdag (tweede ronde)

Mensur Suljovic - Ian White

Steve Beaton - Gerwyn Price

Peter Wright - Jermaine Wattimena

James Wilson - Adrian Lewis

Uitslagen maandag (eerste ronde)

Jermaine Wattimena - Mervyn King 2-0

Ian White - Josh Payne 2-0

Gerwyn Price - Danny Noppert 2-0

Peter Wright - Steve West 2-0

Steve Beaton - Rob Cross 2-0

Mensur Suljovic - James Wade 2-0

James Wilson - Simon Whitlock 2-1

Adrian Lewis - Michael Smith 2-1