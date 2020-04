Spelers en stafleden Real Madrid akkoord met minder loon

In de meeste gevallen gaat het om een loonsvermindering van 10 tot 20 procent, afhankelijk van hoe de situatie zich verder ontwikkelt met de coronapandemie.

Spanje is zeer zwaar getroffen door het longvirus. Tot aan eind mei wordt er zeker niet gevoetbald in de hoogste profdivisies. Indien er dit seizoen helemaal niet meer wordt gespeeld, zou de totale financiële schade voor de Spaanse clubs kunnen uitkomen op 1 miljard euro.

Door het loonoffer van de spelers, trainers en andere stafleden kunnen de andere personeelsleden van Real Madrid zoveel mogelijk worden ontzien. De Spaanse topclub kan daardoor zelf de financiële balans ook wat meer in evenwicht houden.

De Duitse international Toni Kroos liet eerder nog weten dat hij er niets voor voelde om salaris in te leveren. Die afwijzende houding kwam de 30-jarige middenvelder van Real Madrid op veel kritiek te staan. Hij werd wereldvreemd en gevoelloos genoemd.

De spelers van landskampioen FC Barcelona stemden eind vorige maand al in met een tijdelijke salarisverlaging. Met 70 procent van hun salaris leveren Lionel Messi, Frenkie de Jong en hun ploeggenoten voorlopig aanzienlijk meer in dan hun collega's in Madrid.