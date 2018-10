Schulting gaat zich ook richten op langebaanschaatsen

„Ik hoop dat dit team mij kan helpen mijn langebaanambities te verwezenlijken”, zegt Schulting, die op de afgelopen Winterspelen van Pyeongchang op sensationele wijze olympisch goud veroverde op de 1000 meter shorttrack.

Suzanne Schulting veroverde op de Spelen een gouden plak op de 1000 meter. Ⓒ AFP

De Friesin gaat de komende periode dus de shorttrack en langebaan met elkaar combineren, al ligt haar voornaamste focus wel op de shorttrack. Ter Mors combineerde beide disciplines ook jarenlang, maar nam afgelopen winter afscheid van de shorttrack.

„Mooi dat Jorien en ik weer met elkaar gaan samenwerken”, aldus Schulting. „Wij zijn ontzettend goede collega’s en ik kan veel van haar leren. Meer is het ook niet hoor. Het is niet zo dat we ook naast het trainen nog met elkaar afspreken en dat soort dingen.”

Schulting is vanzelfsprekend blij dat ze zich nu met Team IKO kan gaan voorbereiden op de langebaanwedstrijden. Coach Erwin ten Hove benaderde haar in het verleden ook al meermaals om voor zijn team te komen rijden.

„Ik ken Erwin al heel lang en heb een heel goede band met hem”, glimlacht Schulting. „Toen hij onlangs vroeg of ik bij IKO wilde komen, was dat voor mij een makkelijke keuze. In voorbereiding op wedstrijden is het gewoon fijn om een goed team om je heen te hebben. Dat heb ik nu met IKO.”