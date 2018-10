Kans op WTA Finals voor Bertens lijkt weer toe te nemen

Simona Halep laat op sociale media weten te kampen met een hernia, en hoopt zo snel mogelijk terug te zijn. In Peking moest de nummer één van de wereld opgeven. Of Halep er over tweeënhalve week bij kan zijn als in Singapore de WTA Finals beginnen, is daarom maar zeer de vraag.

Halep zal de komende dagen in gesprek gaan met haar medische team voor haar behandeling. ,,Ik hoop snel weer op de baan te staan en zal de komende tijd meer updates geven over mijn situatie", aldus Halep, die vorige week haar 27e verjaardag vierde.

Simona Halep kampt met een hernia. Ⓒ AFP

Bekijk ook: IJzersterke Bertens op goede weg

Bertens bereikte dinsdag door een overtuigende zege op Kirsten Flipkens de derde ronde in Peking. Met Karolina Pliskova is de 26-jarige Nederlandse in een felle strijd verwikkeld om de achtste plek in de race.

Als de Tsjechische woensdag niet wint van Aljaksandra Sasnovich is Bertens haar voorbij op de jaarranking. De beste acht speelsters zijn er van 21 tot en met 28 oktober bij in Singapore.