Deschamps is blij met Bundesliga maar zet vraagtekens bij keuzes

„Neem de beslissingen die in Spanje en Engeland zijn genomen. Deze twee grote voetballanden zijn van plan La Liga en de Premier League te hervatten, maar hebben ervoor gekozen de vrouwencompetities, die aanzienlijk minder inkomsten genereren, niet te hervatten. Dat zegt toch genoeg?”, zei Deschamps tegen Le Parisien.

De Franse bondscoach is echter blij dat er in Duitsland weer wordt gespeeld. „Het lijkt echt weer op voetbal”, aldus de coach, die wel twijfels heeft over de coronavoorschriften. „Ik zie spelers die een spel spelen met alle elementen van voetbal: contact en botsingen. En dan zie je op de tribune wissels met maskers op die twee meter uit elkaar zitten. Eerlijk gezegd begrijp ik dat niet. Ze bevinden zich allemaal in dezelfde kleedruimte en kunnen iedere moment in het veld komen. Is er dan een verhoogd risico op de tribune?”