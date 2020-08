David Silva in quarantaine na positieve coronatest

Bij de voormalige speler van Manchester City, waar hij in tien jaar tot een clubheld uitgroeide, is het coronavirus vastgesteld. Volgens Sociedad vertoont Silva geen symptomen en verblijft hij momenteel in isolatie.

Silva werd de voorbije 72 uur twee keer getest. Bij de eerste controle in Las Palmas was het resultaat negatief. Zijn tweede test, na een vlucht naar Bilbao, werd uitgevoerd in San Sebastián en was wel positief.

PSG en Atalanta

Bij Paris Saint-Germain zijn twee niet nader genoemde spelers in quarantaine geplaatst op verdenking van een besmetting met het coronavirus. Ze zijn nog in afwachting van de resultaten van hun test. Volgens de Franse krant L’Equipe gaat het om de Argentijnen Ángel Di María en Leandro Paredes.

De Italiaanse club Atalanta maakte maandag bekend dat drie spelers het coronavirus hebben opgelopen. Nadere details maakte de club van Hans Hateboer en Marten de Roon niet bekend. De twee Nederlandse spelers hebben deze week verplichtingen met Oranje.