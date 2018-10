’PSV moet rekening houden met het onverwachte’

„We zijn nergens bang voor, maar we moeten wel rekening houden met het onverwachte”, sprak de 41-jarige oefenmeester een dag voor het duel met de lepe Italiaanse opponent.

„We doen het goed, en proberen overal op dezelfde manier te spelen. We speelden erg goed tegen Ajax (3-0 zege, red.). Tegen FC Barcelona (4-0 nederlaag, red.) kregen we een aantal onnodige goals tegen. Als je ons analyseert, zal er uitkomen dat wij geen gekke dingen doen”, zei Van Bommel.

Twee maanden geleden ging PSV in het kader van de Johan Cruijff Schaal onderuit tegen Feyenoord. „Het was geen slechte wedstrijd, maar we verloren na penalty’s. Dat was even zuur, maar we zijn op dezelfde weg doorgegaan. We zijn vervolgens gaan winnen. Het moeilijke is om dit vol te houden, om constant te blijven. Dat is de volgende stap die we willen maken”, aldus Van Bommel.