Zoet waarschuwt Internazionale

De doelman van die Eindhovenaren neemt dat seizoen graag als voorbeeld voor de huidige editie van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

,,PSV thuis of uit is in de Champions League een groot verschil. Toen stegen we in Eindhoven boven onszelf uit. Dat willen we nu ook doen. Woensdag is een mooi moment om te laten zien dat we ook op Europees niveau kunnen presteren'', aldus Zoet over de groepswedstrijd tegen Internazionale.

PSV won in het seizoen 2015/2016 onder leiding van trainer Phillip Cocu in de groepsfase alle drie de thuiswedstrijden, van Manchester United, VfL Wolfsburg en CSKA Moskou. In de achtste finales was Atletico Madrid in de strafschoppenserie net wat gelukkiger.

Zoet brengt zijn ervaringen deze dagen over op de jonge spelers in de groep van PSV. ,,Voor sommigen is dit nog nieuw, maar ze hebben de wedstrijden tegen BATE Borisov en Barcelona al als ervaring nu. Het is ook juist mooi om op dit podium te mogen voetballen. We willen heel graag laten zien dat we weer een beetje beter zijn geworden.''