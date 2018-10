Flitsende start helpt AZ voorbij Willem II

In Tilburg werd het 4-2 voor de bezoekers uit Alkmaar. AZ liep in een kwartier spelen uit naar een 3-0-voorsprong via treffers van Mats Seuntjens, Adam Maher en Ferdy Druijf.

Nog voor rust maakte Henri Wiegelt er zelfs 4-0 van. In de tweede helft deed Willem II iets terug via twee treffers van Thomas Meissner.

Beide ploegen treffen elkaar op 1 december in de competitie in Alkmaar.