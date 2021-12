Daley Blind: ’Dan zie ik geen reden ooit ergens anders heen te gaan’

„Natuurlijk had niemand gedacht dat het zó zou verlopen. Maar sindsdien heb ik in de Champions League en competitie alleen maar mooie momenten meegemaakt, omdat ik in een geweldige selectie ben terechtgekomen met een top-staf. Als ik het zo naar mijn zin blijf houden, zie ik geen reden om ooit nog ergens anders heen te gaan”, neemt hij een voorschot op een veel langer verblijf. „Ik sluit niet uit dat ik mijn carrière bij Ajax beëindig, nadat ik nog jaren heb gevoetbald. Want dat wil ik zeker. Ik voel me fit.”

Toch wil hij zich niet laten vastpinnen op een afscheid van het voetbal bij Ajax. „Of ik ooit nog naar het buitenland ga, hangt er vanaf welke club zich meldt en nog veel meer facetten. Voorlopig ben ik heel gelukkig bij Ajax en zeker niet op zoek naar een andere uitdaging, in het buitenland. Maar iedereen weet hoe de voetballerij werkt. Het kan zo weer anders zijn.”

Trotser op karakter dan prestaties

Vader Danny Blind is nog trotser op het karakter van zijn zoon dan op diens prestaties. „Mentaal is Daley ijzersterk. Kijk waar hij de afgelopen twee jaar vandaan komt”, zegt de assistent van bondscoach Louis van Gaal.

„Dan doel ik op zijn hartproblemen, maar zeker ook op de ernstige blessure die hij op Gibraltar opliep. Daar staat normaal gesproken een revalidatie van drie maanden voor, maar hij heeft intens en met succes gewerkt om het EK te halen. Petje af voor zijn mentale weerbaarheid en drive.”

Daley Blind Ⓒ ANP/HH

Ten Hag en Van Gaal

Blind senior steekt de loftrompet over Erik ten Hag. „Ik zit er bij Ajax natuurlijk niet meer heel kort bovenop, maar zie wel geregeld trainingen. Erik is een trainer die steeds weer heel veel uit zijn selectie weet te halen. En niet op de makkelijkste manier. Dat is knap”, aldus de voormalige verdediger, die de huidige trainer op verzoek spiegelt aan de Louis van Gaal uit 1995.

Bekijk ook: Ajax mogelijk zonder Dusan Tadic tegen Sporting

„Ik vind het moeilijk om trainers te vergelijken. Maar er zijn zeker raakvlakken tussen Louis, Johan Cruijff en Erik. Zij zetten met hun elftallen allemaal hoog druk, willen dominant spelen en als hun teams de bal niet hebben, willen ze die zo snel mogelijk terug.”

Bekijk hier het programma en de standen in de Champions League

Er staat weer een fonkelnieuwe voetbalpodcast Kick-off klaar. Chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee bespreken het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: