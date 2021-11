Live: Ajax op achterstand in Istanbul

De ploeg van coach Erik ten Hag is al geplaatst voor de achtste finales en heeft officieel nog 1 punt nodig om zich ook te verzekeren van de eindzege in de groep. De kans dat Besiktas na de winterstop nog actief is op Europees niveau, is zeer gering. Ajax speelt met André Onana in het doel. Het is de eerste keer dat de Nigeriaan in actie komt voor de Amsterdammers, sinds zijn schorsing wegens doping voorbij is.

Ajax won de thuiswedstrijd tegen de Turkse kampioen in september met 2-0.