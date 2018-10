Ajax -19 geeft het goede voorbeeld

Tegen de leeftijdsgenoten van Bayern München werd in de UEFA Youth League, weliswaar tegen de verhoudingen in, een gelijkspel uit het vuur gesleept: 2-2. Om 21.00 uur staat in de Champions League het ’hoofduel’ tussen Bayern en Ajax op de rol.

Ajax nam al snel de leiding via Noa Lang, die scoorde in de tweede minuut. Vlak voor tijd sleepte Sven Botman een gelijkspel uit het vuur voor de ploeg van trainer John Heitinga.

Bij Ajax maakte vooral Issam El Maach een ijzersterke indruk. De keeper behoedde de jeugdploeg een aantal malen voor meer schade.