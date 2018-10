’Oud-bokskampioen komt om bij auto-ongeluk’

Het Duitse boulevardblad meldt dat de voormalig wereldkampioen in Italië het leven liet. De politie in zijn woonplaats Berlijn zou zijn dochter en ouders het trieste nieuws hebben verteld.

Rocchigiani beëindigde in 2003 zijn professionale loopbaan. In totaal stond hij 48 keer in de ring. de in Berlijn geboren bokser won 41 partijen, waarvan 19 keer met een knock-out. Zes keer ging hij onderuit en één keer eindigde een duel onbeslist.