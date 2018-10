45 Hockeysters trainen voor Champions Trophy

Oranje bereidt zich met 45 speelsters voor op het toernooi dat wordt gehouden van 17 tot en met 25 november in Changzhou Wujin in China.

Annan: ,,We kiezen bewust voor een uitgebreide trainingsgroep met 39 speelsters en 6 keepsters", zegt Annan. ,,Naast de Champions Trophy hebben wij met de FIH Pro League in het vooruitzicht een pittig programma voor de boeg. We spelen in 2019 in zes maanden zestien wedstrijden in negen verschillende landen."

Annan laat weten dat 32 van de 45 speelsters geselecteerd worden voor de FIH Pro League. ,,Om een goede balans te vinden tussen het programma van Oranje en de wedstrijden in de hoofdklasse zal de samenstelling van de groep per trip rouleren." Kitty van Male ontbreekt bij de selectie. De 116-voudig international heeft aangegeven dat ze stopt bij Oranje