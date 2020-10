’Ik weet dat Kobe Bryant van boven naar ons kijkt en trots op ons is’

De LA Lakers de titel in de Amerikaanse NBA binnengesleept. De franchise uit Californië won in de bubbel in Disney World in Orlando het zesde duel in de NBA-finale van Miami Heat en kwam daarmee op een beslissende 4-2 voorspong in de best-of-seven-serie.

De ploeg van LeBron James won het duel met 106-93. De superster was zelf goed voor 28 punten, 14 rebounds en 10 assists. Zijn medespeler Anthony Davis voegde 19 punten en 15 rebounds toe.

Het is de zeventiende keer dat Los Angeles Lakers de titel in de wacht sleept. Daarmee deelt de club het record qua aantal kampioenschappen met de Boston Celtics.

James heeft zelf nu vier keer het kampioenschap gewonnen. Hij deed dat eerder in 2012 en 2013 met de Heat en in 2016 met Cleveland.

Kobe Bryant

De spelers van de LA Lakers spraken de afgelopen periode geregeld uit dat zij per se kampioen wilden worden om de eerder dit jaar bij een helikoptercrash overleden clublegende Kobe Bryant te eren.

James droeg de titel logischerwijs op aan Bryant. „We waren voor het ongeluk al close als team, maar die tragedie bracht ons nog dichter bij elkaar”, zei hij. „Het overlijden van Kobe bracht de hele basketbalwereld bij elkaar, maar voor ons was het nog veel belangrijker. Vanaf dat moment hebben we tegen elkaar gezegd: ’Dit is groter dan wij.’”

Ook Davis herdacht Bryant na de zege op de Heat. „Sinds het tragische ongeluk van Kobe wilden we dit voor hem doen, we wilden hem niet teleurstellen. Ik weet dat Kobe van boven naar ons kijkt en trots op ons is. Als hij dit seizoen naar wedstrijden kwam, zei hij altijd: ’Dit is jullie jaar.’ Kobe was een grote broer voor ons allemaal en deze titel is voor hem.”

MVP

James werd voor de vierde keer in zijn carrière uitgeroepen tot beste speler van de finale. Hij is de eerste basketballer in de NBA die bij drie verschillende teams is geëerd met de titel van MVP (most valuable player).

’James boven Jordan’

Alleen Michael Jordan is meer gelauwerd dan James met zes NBA-titels en evenzoveel uitverkiezingen tot beste speler van de NBA-finale. „Maar ik zet James boven Jordan”, zei coach Frank Vogel van LA Lakers na de finale.

„In mijn ogen is hij de beste basketballer die er ooit is geweest. Daar kom je achter als je iedere dag in zijn buurt doorbrengt en ziet hoe hij zijn geest werkt, hoe hij zich aanpast en de groep leidt.”