Hoffenheim met Brenet én Hoogma tegen ManCity

Trainer Julian Nagelsmann heeft voor beide Nederlanders een basisplaats ingeruimd in het tweede duel in groep F.

In de eerste wedstrijd van Hoffenheim ontbraken de Nederlanders. Brenet was samen met ploeggenoot Ishak Belfodil om disciplinaire redenen buiten de selectie gelaten. Hoogma bleef de hele wedstrijd op de bank. De twintigjarige verdediger maakte afgelopen weekend tegen RB Leizig zijn debuut in de basis bij Hoffenheim.

Hoffenheim begon de Champions League met een 2-2-gelijkspel tegen Sjachtar Donetsk. Tegenstander Manchester City begon met een nederlaag tegen Olympique Lyon. In eigen huis wonnen de Fransen met 1-2.