Spalletti: ’Van Bommel geboren trainer’

„Hij is een geboren trainer. Dat zag je in zijn karakter als voetballer”, aldus de trainer van Internazionale, die het woensdag met zijn team in de Champions League tegen de Eindhovenaren opneemt.

Spalletti sprak met respect over PSV. „Ze zijn fysiek sterk en hebben veel individuele kwaliteiten. We hebben ze goed geanalyseerd. Ik denk dat ze spijt hebben dat ze in de wedstrijd tegen FC Barcelona zoveel ruimte hebben weggegeven”, zei de coach in het Philips-stadion over de nederlaag van 4-0 in de eerste groepswedstrijd van PSV.

Spalletti zag anderhalve week terug ook de wedstrijd tussen PSV en Ajax, al dacht hij dat de uitslag 4-0 was in plaats van 3-0. „In die wedstrijd hebben ze laten zien dat ze een tegenstander niet na laten denken en direct onder druk zetten. Het wordt een mooie test voor ons.”