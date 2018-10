Arsenal maand zonder Tsjech Cech

De 36-jarige Tsjech viel zaterdag in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Watford (2-0) kort voor rust uit met een hamstringblessure. De medische staf van de Engelse club denkt dat Cech over drie tot vier weken weer kan gaan trainen.

Cech, bij afwezigheid van de langdurig geblesseerde Laurent Koscielny de aanvoerder van Arsenal, moest zich laten vervangen door Bernd Leno. De Duitser maakte tegen Watford zo zijn debuut voor Arsenal, dat hem in de zomer had overgenomen van Bayer Leverkusen. Leno kan de komende weken rekenen op een basisplaats in de formatie van trainer Unai Emery.

Arsenal speelt donderdag voor de Europa League in Azerbeidzjan tegen Qarabag. De nummer vijf van de Premier League treft zondag stadgenoot Fulham.