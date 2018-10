Kluivert in basis bij AS Roma

De voormalig Ajax-aanvaller speelt in de aanvaller met Cengiz Ünder en Edin Dzeko.

Kluivert is met zijn 19 jaar en 150 dagen de op een na jongste Nederlandse speler die in de Champions League als basisspeler start bij een buitenlands team. Jeffey Bruma was in 2010 voor Chelsea een fractie jonger.

Rick Karsdorp behoort niet tot de selectie van achttien spelers. De Romeinen verloren twee weken geleden in Madrid met 3-0, Viktoria Pilsen pakte een punt tegen CSKA Moskou (2-2).

Memphis Depay start op de bank bij Olympique Lyon, dat Sjachtar Donetsk ontvangt. Kenny Tete ontbreekt in de Franse selectie.

De Romeinen spelen om 21 uur thuis in Stadio Olimpico tegen hun Tsjechische tegenstander.