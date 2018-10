Ancelotti vóór aftrap al boos op scheids in Champions League

De Hongaar was in het voorjaar van 2017 de arbiter toen Real Madrid dankzij twee buitenspeldoelpunten van Cristiano Ronaldo doorstootte, ten koste van het toenmalige team van Ancelotti, Bayern München.

„Ik ben verrast door deze aanstelling omdat we een slechte ervaring met hem hadden toen ik nog trainer was van Bayern”, aldus Ancelotti. „Zo lang is het ook nog niet geleden. Ze zeggen dat tijd alle wonden heelt, maar je vergeet zoiets niet.”

Napoli neemt het woensdagavond om 21.00 uur thuis op tegen Liverpool. Ancelotti kan maar beter winnen, wil hij blijven meedoen voor de volgende ronde op het kampioenenbal. Op de eerste speeldag ging de Partenopei teleurstellend met 0-0 van het veld tegen Rode Ster Belgrado.