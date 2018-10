Oude Dame geeft Young Boys klop

De Argentijnse aanvaller leidde zijn ploeg in de Champions League met drie doelpunten langs de Zwitserse kampioen Young Boys: 3-0. Ronaldo zat naast zijn vriendin op de tribune in Turijn, nadat hij twee weken geleden in de eerste groepswedstrijd tegen Valencia met rood van het veld was gestuurd. Juventus pakte toen met tien man toch de winst in Mestalla, via twee benutte strafschoppen van Miralem Pjanic.

De Portugees zag dat de 'Oude Dame' het ook prima zonder hem af kon tegen Young Boys. Dybala opende al in de vijfde minuut de score. Hij volleerde een lange bal van verdediger Leonardo Bonucci op fraaie wijze achter de Zwitserse keeper. Na een half uur kon de Argentijn in de rebound zijn tweede treffer binnentikken, nadat een schot van Blaise Matuidi via de doelman voor zijn voeten was beland. In de tweede helft maakte Dybala op aangeven van Juan Cuadrado zijn hattrick compleet.