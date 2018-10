City dankzij late treffer voorbij Hoffenheim

Het tweede duel in groep F eindigde dankzij een late goal van David Silva in 2-1 voor de Engelse kampioen.

De thuisploeg, met de Nederlandse verdedigers Justin Hoogma en Joshua Brenet in de basis, kwam al na 43 seconden op voorsprong via Ishak Belfodil. De Algerijn scoorde op aangeven van Kerem Demirbay. Zeven minuten later stond het alweer gelijk. Na een passje van Leroy Sané tikte Sergio Agüero de 1-1 binnen.

Hoffenheim kwam halverwege de tweede helft goed weg toen scheidsrechter Damir Skomina geen overtreding zag in het ingrijpen van doelman Oliver Baumann op Sané. De keeper was te laat en raakte de aanvaller, die echter geen strafschop kreeg. Vlak voor tijd werd een verdedigende fout van Stefan Posch de Duitsers alsnog fataal. David Silva ontfutselde de jonge Oostenrijker de bal en schoot City naar de zege.