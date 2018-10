Arias na ribbreuk terug bij Atlético Madrid

De Colombiaanse rechtsback, in de zomer overgekomen van PSV, zit bij de selectie van trainer Diego Simeone voor het duel met Club Brugge in de Champions League. Arias stond vanwege een gebroken rib wekenlang aan de kant.

De 26-jarige verdediger kwam pas één keer in actie voor zijn nieuwe club, ruim een maand geleden als invaller in de Spaanse competitie tegen Celta de Vigo. Zonder Arias begon Atlético de Champions League met een overwinning bij AS Monaco (1-2).

Club Brugge komt met de Nederlanders Stefano Denswil, Ruud Vormer en Arnaut Danjuma Groeneveld naar Madrid. De Belgische kampioen staat in groep A nog op nul punten na de nederlaag tegen Borussia Dortmund (0-1). ,,We zijn hier naartoe gekomen met ambitie en ik hoop dat we Atlético pijn kunnen doen'', zei trainer Ivan Leko.