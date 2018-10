Formule 1 denkt aan vier kwalificatiesessies.

Doel is meer spanning en een minder voorspelbare uitkomst, aldus sportdirecteur Ross Brawn. ,,Het huidige format bestaat al een tijdje en voldoet in zekere zin, maar we zoeken wel degelijk naar verbeteringen'', aldus Brawn.

In de nieuwe opzet vallen er in kortere races steeds vier coureurs af in de eerste drie sessies, waarna er nog acht overblijven die in de vierde en laatste kwalificatierace om de poleposition strijden. In het huidige format van drie sessies vallen er eerst twee keer vijf coureurs af en racen er nog tien om de beste startpositie.

,,We hebben dit plan besproken en het zaadje is geplant, maar er is nog geen overeenstemming het al in 2019 in te voeren'', aldus Brawn.