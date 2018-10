Mighty Mike voorkomt ’pijltjesdag’ bij World Grand Prix

’Barney’ verloor kansloos van Dave Chisnall: 3-0. ’Barney’ leek er met zijn hoofd niet helemaal bij, want vooral bij zijn dubbels bleek hij erg slordig.

Steeds als ’Chizzy’ het liet liggen met zijn dubbels, kreeg Van Barneveld zijn kansen om terug in de wedstrijd te komen. Toen dat ook in de tweede set niet lukte, geloofde de 51-jarige Nederlandse darter het wel.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Van Gerwen

Van Gerwen had een stuk minder moeite om zijn wedstrijd tot een goed eind te brengen. Mighty Mike had geen enkele moeite met Darren Webster: 3-0. Sterker nog, Webster wist zelfs maar een leg te pakken in de hele wedstrijd. De Nederlandse darter mag het nu opnemen tegen Chisnall, die Van Barneveld versloeg.

De Zwaan

Ook Jeffrey de Zwaan kon zich niet voor de kwartfinale plaatsen. Dat was geen schande; zijn tegenstander was dan ook Gary Anderson. De Schot had er zin in, waardoor De Zwaan eigenlijk ook nauwelijks kans had. Het werd dan ook in deze partij 3-0.

De Flying Scotsman was vooral sterker in de dubbels, waar De Zwaan juist in dát gedeelte in de wedstrijd liet afweten.

Meulenkamp

Ron Meulenkamp heeft net niet weten te stunten in de achtste finale. De Nederlander verloor met 3-2 van titelverdediger Daryl Gurney. Na een 2-0 achterstand wist Meulenkamp knap terug te komen tot 2-2. In debeslissende set had de Nederlander kansen om de pot naar zich toe te trekken. Zo miste hij de bullseye op een cruciaal moment. Uiteindelijk trok Gurney aan het langste eind: 3-2.