Video - Heldenonthaal voor Valverde (38) in Murcia

El Imbatido (De Onverslagene) blijkt dan ook mateloos populair te zijn in Murcia. In een open wagen werd Valverde door de stad gereden, terwijl iedereen hem volgde op de racefiets.

Nadat hij al zes keer eerder op het podium van het WK had gestaan, kon El Imbatido éindelijk zondag op de bovenste trede staan. In de finale in Innsbruck versloeg hij Bardet en Woods in de sprint en kroonde hij zich op zijn 38e tot wereldkampioen.