Mazraoui volgt Arnesen op

Mazraoui schoot Ajax voor rust naast Bayern München: 1-1. Met dat doelpunt was hij de eerste Ajacied sinds de Deen, die een uitgoal maakte bij de Duitse recordkampioen.

Arnesen scoorde op 22 oktober 1980 in de tweede ronde van de Europa Cup I de eretreffer voor de Amsterdammers, want Bayern won die avond met 5-1 in München.