Ajax vergeet trekker over te halen in München

Sterke eerste helft

Al snel keek Ajax tegen een achterstand aan. In de vierde minuut kopte een vrijstaande Mats Hummels raak na een voorzet van Arjen Robben. De ploeg van Erik ten Hag raakte niet van slag en toonde veerkracht. Na ruim een kwartier spelen kreeg de Amsterdammers een eerste kansje, maar Dusan Tadic schot vanuit een kleine hoek hoog over. In de 22e minuut was het dan toch raak via Noussair Mazraoui: 1-1.

Ajax kwam steeds beter in de wedstrijd, speelde met lef en er waren nog wat kansjes. Pas in de laatste tien minuten van de eerste helft dook Bayern wat vaker op voor het doel van André Onana. Toch was de beste kans op slag van rust nog voor Ajax, maar Manuel Neuer keerde een heerlijk afstandsschot van Hakim Ziyech.

Bekijk ook: Verrassing in opstelling Ajax

Volop kansen

Na rust kwam Ajax voortvarend uit de startblokken. Binnen drie minuten tijd waren er twee volle kansen, maar Tadic en Tagliafico misten. Daarna waren er over en weer kansen.

Met nog twintig minuten op de klok kregen de Amsterdammers opnieuw twee 100 procent kansen. Eerst redde Neuer met zijn voeten en daarna verzuimde Donny van de Beek de stand op 2-1 te brengen. Toch was ook Bayern dicht bij een nieuwe voorsprong. Onana keerde knap een inzet van James Rodríguez die na een uur in het veld was gekomen voor Robben. In de extra tijd belandde een vrije trap van Lasse Schöne nog op de lat.

Arjen Robben baant zich een weg tussen de Ajacieden. Ⓒ VI Images / Tom Bode Multimedia